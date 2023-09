Dumfries strepitoso con l’Olanda: tre assist! Prova clamorosa

L’Olanda aggancia la Grecia al secondo posto nel Gruppo B delle qualificazioni agli Europei e deve molto a Dumfries. L’esterno dell’Inter realizza la bellezza di tre assist nello spazio di ventidue minuti, entrando in tutti e tre i gol del 3-0 finale.

IL SUCCESSO – L’Olanda non solo non fallisce lo scontro diretto con la Grecia, ma lo stravince in un tempo. Finisce 3-0 a Eindhoven, con l’Inter protagonista pur senza segnare per la prova di Denzel Dumfries: tre assist! Al 17′ il primo, di testa su corner da sinistra per il destro vincente di Marten de Roon dell’Atalanta. Sempre Dumfries al 31′ riceve palla in area, crossa sul secondo palo dove pesca Cody Gakpo che controlla e di destro firma il raddoppio. Il primo tempo spettacolare del laterale dell’Inter si completa al 39′, quando servito sulla corsa mette in mezzo e Wout Weghorst fa 3-0 di testa. E l’esultanza del centravanti è andando proprio a ringraziare e celebrare il compagno. La ripresa è pura accademia, con Dumfries sostituito all’84’ da Matthijs de Ligt e ovazionato. Per l’Olanda prossimo impegno domenica alle 20.45 in Irlanda. Per quanto riguarda l’Inter è entrato all’intervallo Stefan de Vrij, al posto di Nathan Aké che era già ammonito.