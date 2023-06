Francia-Italia, Europei under 21: pagelle. Bellanova beffato! − CdS

Ieri Francia-Italia, prima gara degli azzurrini agli Europei under 21. Match finito 2-1 per i francesi con gara praticamente derubata alla Nazionale di Nicolato. Bellanova segna, ma arbitro e guardalinee non lo vedono

PAGELLE − L’Italia Under 21 ha giocato ieri sera contro la Francia nella partita d’esordio degli Europei di categoria. Match finito 2-1 fra tantissime polemiche, con la Nazionale di Nicolato derubata di un rigore e di un clamoroso gol non visto da arbitro e guardalinee. Var e Gol Line Technology assenti. Raoul Bellanova l’unico giocatore dell’Inter in campo. Il laterale si è preso un ottimo 6,5 in pagella. Per lui la grande beffa del colpo di testa nettamente in gol, visto da tutti ma non dalla terna arbitrale.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi