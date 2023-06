Lukaku, ancora no all’Al-Hilal. Inter unico obiettivo. Chelsea infastidito – TS

Lukaku non sente ragioni e punta solo a restare all’Inter. Il Chelsea, invece, ha bisogno di cederlo. Di seguito le ultime di TuttoSport.

OBIETTIVO – Le intenzioni di Romelu Lukaku sono chiare. Non c’è ricca offerta che tenga, compresa quella di 30 milioni per tre anni di contratto da parte dell’Al-Hilal, il belga vuole solo l’Inter. Dall’altra parte, invece, c’è il Chelsea, tra l’altro infastidito per il comportamento del calciatore, che necessita fortemente di cedere i tanti esuberi dell’organico. Per non incorrere in una minusvalenza a bilancio, il club di Stamford Bridge vorrebbe trovare una squadra disposta a offrire 68 milioni di euro per Lukaku. Se, invece, la cessione avvenisse fra un anno il cartellino del belga varrebbe a bilancio 45 milioni di euro. Una cifra, questa, che l’Inter potrebbe decidere anche di sborsare pur di rinnovare il prestito quest’anno. Le prossime settimane saranno decisive per riuscire a trovare un punto di incontro fra le parti. Per questo Ledure, avvocato di Lukaku, (vedi dichiarazioni) spingerà affinché il Chelsea accetti la volontà del calciatore di proseguire con l’Inter. Per ora, però, il club inglese, che attende in ritiro l’attaccante belga entro il 17 luglio, si dice categoricamente contrario a un altro prestito.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino