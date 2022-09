Dzeko: «Contrario a giocare con la Russia! Federazione sa mia opinione»

Ha causato grandi polemiche la scelta della Bosnia di disputare un’amichevole contro la Russia il prossimo 19 novembre, a San Pietroburgo. Il portale bosniaco Klix ha riportato le parole di Edin Dzeko – attaccante dell’Inter e capitano della selezione bosniaca – sulla scelta.

CONTRARIO – Edin Dzeko non le ha mandate a dire alla federazione bosniaca dopo la scelta di disputare un’amichevole contro la Russia, il 19 novembre. L’attaccante dell’Inter ha infatti parlato in questo modo di quanto accaduto: «Sono contrario a giocare questa partita! Sono sempre e solo per la pace. La federazione conosce la mia opinione. Purtroppo non sono io a decidere con chi debba giocare la nazionale, ma la mia posizione è chiara e non include giocare questa partita mentre persone innocenti stanno soffrendo. Sono solidale con il popolo ucraino in questi tempi difficili per loro».

Fonte: Klix.ba