Vanni: «Sponsor, Inter lavora per raddoppio Nike. Deadline DigitalBits»

Franco Vanni ha fatto il punto su alcuni sponsor dell’Inter parlando di Nike, della collaborazione con Konami e del caso DigitalBits (e non solo).

SPONSOR – Queste le parole su Twitter da parte di Franco Vanni su alcuni sponsor dell’Inter. “Per quanto riguarda gli sponsor, l’Inter lavora per raddoppiare le entrate da Nike, che però non starebbe fornendo abbastanza maglie ufficiali per soddisfare la domanda: la seconda divisa non è acquistabile dal sito e la presentazione della terza slitta. Attivata la collaborazione con Konami, i dirigenti nerazzurri stanno per chiudere con un nuovo sponsor di manica. Fine gennaio è la deadline per la soluzione del caso Digitalbits: lo sponsor non paga e l’Inter, che non esclude lo scontro legale, si guarda intorno per sostituirlo“.

Fonte: Twitter Franco Vanni