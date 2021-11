Croazia, dopo Perisic segna anche Brozovic… ma nella porta sbagliata!

Brozovic sta giocando Malta-Croazia, gara valida per le Qualificazioni Mondiali. Il centrocampista dell’Inter è stato protagonista di uno sfortunato autogol.

SFORTUNA! – Dopo il gol di Ivan Perisic che ha aperto le marcature in Malta-Croazia (vedi articolo), un altro giocatore dell’Inter si è reso protagonista nella sfida di Qualificazioni Mondiali del Gruppo H. Stavolta però nella porta sbagliata. Marcelo Brozovic ha anticipato l’avversario al centro dell’area, deviando la palla alle spalle del proprio portiere con un rimpallo. Sfortunata autorete per il centrocampista nerazzurro. Il match è ancora in corso ed è al momento sul punteggio di 1-4 per la Croazia.