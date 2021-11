Perisic non perdona: sblocca lui il risultato di Malta-Croazia

Sei minuti. Tanto è bastato a Ivan Perisic per aprire le marcature in Malta-Croazia, sfida in corso in questi minuti e valevole per le qualificazioni a Qatar 2022.

PRIMO GOL – Ci pensa ancora Ivan Perisic a tenere alto l’onore della sua nazionale. Dopo soli sei minuti l’esterno dell’Inter ha trovato la rete dello 0-1 di Malta-Croazia con un tiro di destro da centro area su assist di Andrej Kramaric. I croati restano in corsa per insidiare la Russia al primo posto del girone di qualificazione, che varrebbe l’accesso diretto al Mondiale in Qatar del 2022.