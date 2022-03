Cile quasi fuori dai Mondiali: travolto in Brasile dai rigori. Vidal illuso dal gol

Il Cile di Sanchez e Vidal è a un passo dal fare la stessa figura dell’Italia e non andare ai Mondiali. Perde 4-0 contro il Brasile e adesso può al massimo sperare nello spareggio (ma sarà difficile).

NAUFRAGIO – Per il Cile le possibilità di andare ai Mondiali erano già molto ridotte, scendono ancora ulteriormente ora. La Roja, con Alexis Sanchez e Arturo Vidal in campo tutta la partita, perde malissimo 4-0 al Maracanà contro il Brasile. Il match, di fatto, si decide in chiusura del primo tempo: al 41′ fallo evitabile di Mauricio Isla su Neymar, calcio di rigore che lo stesso attaccante del PSG trasforma tre minuti dopo. E appena iniziato il recupero, su rinvio sbagliato del portiere Claudio Bravo, la Seleçao raddoppia con assist di Antony sulla sinistra per Viniucius Junior. Per il giocatore del Real Madrid è il primo gol con la maglia del Brasile. Al 49′, appena iniziata la ripresa, il Cile si illude con una bella giocata del subentrato Joaquin Montecinos per il tap-in di Vidal. Il centrocampista dell’Inter è però in leggero fuorigioco, dopo un lungo consulto il VAR annulla. Venti minuti dopo Bravo travolge Antony in uscita, nuovo rigore. Ci vuole anche qui un po’ per la battuta, arriva al 72′ e trasforma Philippe Coutinho. Come nel primo tempo anche nella ripresa arriva una rete appena iniziato il recupero, al 91′ è Richarlison a fare poker di sinistro dal limite. Per il Cile di Sanchez e Vidal servirà battere l’Uruguay martedì notte, sperando che né il Perù né la Colombia riescano a vincere, per andare allo spareggio: difficile.