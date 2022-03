Vecino festeggia in isolamento: l’Uruguay vince, è qualificato ai Mondiali

Vecino è da inizio settimana in isolamento perché positivo al COVID-19, ma può lo stesso festeggiare. L’Uruguay batte 1-0 il Perù e si qualifica con un turno d’anticipo ai Mondiali.

FESTA DA FUORI – Ci sarà anche l’Uruguay di Matias Vecino ai Mondiali in Qatar, quelli che purtroppo non vedranno protagonista l’Italia. La Celeste chiude i conti con una giornata d’anticipo, battendo 1-0 il Perù a Montevideo. Decide un gol di Giorgian de Arrascaeta al 42′ del primo tempo, l’unico della serata. Con questo risultato la nazionale guidata da Diego Alonso, che ha sostituito in corsa Oscar Washington Tabarez, ottiene la terza vittoria consecutiva ed è quarta a +4 proprio sul Perù. Quanto basta per la certezza della qualificazione diretta senza dover passare dagli spareggi. Festeggia, in isolamento, Vecino che dovesse guarire dal COVID-19 potrebbe in linea teorica giocare in Cile martedì notte, ma ormai la partita per lui non conta più.