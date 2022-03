Brasile-Argentina in un terzo continente? Doppio viaggio per i due dell’Inter

Alla fine di marzo arriverà uno dei momenti meno amati dai tifosi delle squadre di club: la pausa per le Nazionali. Specialmente in casa Inter, dal momento che diversi Sudamericani saranno impegnati in viaggi intercontinentali. Per Lautaro Martinez e Correa potrebbero addirittura essere due: tutto dipende da Brasile-Argentina.

RICHIESTA PARTICOLARE – Brasile-Argentina sarà una delle gare che Lautaro Martinez e Joaquin Correa si troveranno ad affrontare durante la prossima pausa per le Nazionali. Secondo quanto riporta la radio spagnola Cadena SER – citando fonti vicine alla FIFA – la nazionale verdeoro avrebbe avanzato una richiesta particolare. Ovvero di non disputare la gara in Sudamerica, bensì addirittura in Oceania (in Australia o Nuova Zelanda). Il che porterebbe i due giocatori dell’Inter a un doppio viaggio intercontinentale, prima di rientrare a Milano. Di certo non uno scenario auspicabile.