Lewandowski, ancora nessun contatto per il rinnovo. Inter alla finestra

Robert Lewandowski ha un contratto in scadenza 2023 con il Bayern Monaco. Il calciatore vorrebbe discutere di un possibile prolungamento, ma dal club ancora tutto tace.

ALLA FINESTRA – Robert Lewandowski al termine di questa stagione potrebbe cominciare a guardarsi intorno qualora non dovesse discutere di un possibile rinnovo con il Bayern Monaco. Il centravanti polacco è indubbiamente uno degli attaccanti più forti in circolazione e qualora dovesse andare via, tanti club europei si fionderebbero senza neanche pensarci due volte. L’Inter, come già riportato in precedenza, potrebbe essere un’opzione (vedi articolo), considerando il possibile addio di Alexis Sanchez e non solo. Intanto il suo agente, Pini Zahavi, su Kicker, ha confermato che dal Bayern Monaco non c’è stato alcun contatto per discutere di un possibile rinnovo: «Rinnovo? Non c’è stato ancora alcun contatto con il Bayern Monaco».

Fonte: kicker.de