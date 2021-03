Barella, rischio infortunio in Bulgaria-Italia. Riposo in vista della Lituania?

Nicolò Barella ha rischiato un infortunio nel corso di Bulgaria-Italia. Riposo in vista per il centrocampista dell’Inter?

SUDORI FREDDI – Nel corso del primo tempo di Bulgaria-Italia (finita 0-2) tutti i tifosi dell’Inter hanno sudato freddo. Nello specifico quando Nicolò Barella subisce un pestone da un avversario, che lo fa rotolare dal dolore fuori dalla campo. Il centrocampista nerazzurro ha poi recuperato in fretta, tanto che il ct Roberto Mancini lo lascia in campo fino all’ultimo secondo. Probabilmente domani Barella si sottoporrà ad esami approfonditi per scongiurare qualsiasi tipo di infortunio. La speranza tuttavia è che nella sfida contro la Lituania (mercoledì 31 marzo) il ct riservi meno minuti al centrocampista. Sempre che non si decida di rispedirlo a Milano per precauzione, per la gioia di Antonio Conte.