Marchisio: «Barella? Spero arrivino dei gol anche da lui»

Marchisio è ospite del post partita di Bulgaria-Italia 0-2 (vedi articolo) su Rai Sport. L’ex centrocampista ha parlato di chi occupa il suo posto in campo in Nazionale, come Barella e Locatelli.

MEDIANA PROLIFICA – Nel corso di Bulgaria-Italia ha chiuso lo 0-2 Manuel Locatelli con un bel destro all’83’. L’ex giocatore Claudio Marchisio lo celebra ma si augura qualcosa di più dal centrocampo degli Azzurri: «Sono contento per lui, ma spero che arrivino dei gol anche da Nicolò Barella e anche da Marco Verratti. Abbiamo veramente dei centrocampisti di grande qualità, serviranno anche i loro gol nelle prossime partite e nell’Europeo che arriverà».