Asllani con leggero rammarico: «Obiettivo era vincere e non il pari!»

Asllani si è espresso dopo Albania-Isole Far Oer, match finito 0-0 a Tirana. Albania già qualificata, ma il centrocampista dell’Inter voleva vincere.

ALTRO OBIETTIVO − Kristjan Asllani ha parlato al termine di Albania-Isole Far Oer leggermente rammaricato per il pareggio: «Non siamo scesi in campo per il pareggio, volevamo vincere. Ma loro hanno lottato tanto, hanno messo pressione, ma non abbiamo sofferto. Un pareggio alla fine va bene. Lotteremo tutti per mantenere il posto e tutti quelli che non sono titolari si stanno allenando molto bene. Non capivamo come giocavano, c’erano pochi spazi. Ho provato più volte a trovare Bajram, ma era difficile andare in verticale».