Spalletti: «Era dovuto qualificarsi dopo aver accettato questo ruolo»

Luciano Spalletti ha commentato il pareggio contro l’Ucraina e la qualificazione diretta ai prossimi campionati Europei del 2024.

PAURA – Luciano Spalletti, al termine della gara contro l’Ucraina, ha commentato in conferenza stampa la qualificazione al prossimo Europeo 2024. Queste le parole del commissario tecnico Azzurro: «Sentivo alcuni giornalisti che dicevano ‘ce l’abbiamo fatto ma tanta paura’. Dal primo momento che sono arrivato mi avete detto che ogni partita era fondamentale. Dovevamo per forza qualificarci, quando si ha il fiato sul collo non è facile, non è facile subentrare e fare le scelte giuste. Delle cose le ho imparato dopo essere entrato, adesso credo di sapere qualcosa in più. Ho accettato la nazionale per qualificarmi non per trovare scuse sull’eventuale non-qualifica. Il lavoro vero inizia adesso. Era dovuto qualificarsi dopo aver accettato questo ruolo. Nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio. Per il tipo di classifica con cui ci arrivi è normale che alla fine poi devi soffrire, non c’è atra strada. È abbastanza normale quello che è successo se non riesci a passare in vantaggio. Buongiorno ha fatto vedere di essere un campione, ma non è mai stato con noi per cause degli infortuni. Ho visto delle grande disponibilità oggi. Abbiamo trovato un’Ucraina fortissima, che ha fatto il suo dovere fino alla fine».