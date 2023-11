VIDEO – Calhanoglu papà: gli auguri dalla sua Turchia direttamente dal campo!

Giornata ricca di emozioni per Hakan Calhanoglu, che è diventato papà del piccolo Asil Can. Le congratulazioni per la nascita arrivano anche dalla Turchia, attraverso un video singolare.

AUGURIO – Hakan Calhanoglu aveva lasciato sin da subito il ritiro della sua Nazionale, per via dell’influenza che lo aveva colpito ma anche per un altro motivo: l’imminente nascita di suo figlio. Proprio oggi il calciatore dell’Inter ha comunicato la lieta notizia sui social: sua moglie a dato alla luce il piccolo Asil Can. Gli auguri alla famiglia Calhanoglu per la nascita del bambino arrivano anche da lontano e in una maniera molto particolare. Attraverso un video, pubblicato sui canali ufficiali, la Turchia ha voluto stringersi intorno al suo capitano per celebrare la nascita di suoi figlio. Di seguito il frame in cui si vedono i suoi compagni di Nazionale schierati in campo e, in prima linea, il CT Vincenzo Montella, che afferma: «Congratulazioni famiglia Calhanoglu». Il tutto seguito da un forte applauso dei presenti.