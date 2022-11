Argentina a valanga in amichevole, Correa c’è! Lautaro Martinez no

È appena terminata l’amichevole di preparazione per il Mondiale tra Emirati Arabi Uniti e Argentina. L’Albiceleste si impone per cinque reti a zero, grazie al contributo anche di Joaquin Correa. Riposo invece per Lautaro Martinez.

GOLEADA – Una passeggiata per l’Argentina l’amichevole di oggi contro gli Emirati Arabi Uniti. La squadra guidata da Lionel Scaloni si è infatti imposta per cinque reti a zero, grazie ai centri di Julian Alvarez, Lionel Messi, la doppietta di Angel Di Maria e la rete anche di Joaquin Correa al 60′ dopo essere entrato all’intervallo. Solo panchina invece per Lautaro Martinez, rimasto a riposo durante tutta la partita.