Brozovic e la Croazia nel girone degli interisti, tra ritorni e grandi ex

Si avvicina sempre di più il Mondiale, competizione che avrà il via ufficialmente domenica con la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Con la presenza, anche, di un girone fortemente caratterizzato dale tinte nerazzurre. Ovvero il Gruppo F, con la Croazia di Marcelo Brozovic e il Belgio di Romelu Lukaku. Ma anche importanti ex.

GIRONE INTERISTA – Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku rappresenteranno l’Inter in quello che è a tutti gli effetti un girone fortemente caratterizzato dai colori nerazzurri. Ovvero il Gruppo F del Mondiale, che vede proprio la Croazia e il Belgio. Come non citare, a questo punto, anche due grandi ex del calibro di Ivan Perisic e Mateo Kovacic. La sfida tra le due nazionali è in programma il primo dicembre alle 16 e, sulla carta, ci sarebbe in palio il primo posto del girone. Sempre che un altro ex Inter lo permetta. Ovvero Achraf Hakimi, con il suo Marocco che affronterà proprio la Croazia di Brozovic il 23 novembre alle 11 nella prima partita, per poi il 27 giocare contro il Belgio di Romelu Lukaku. Sicuramente una bella rimpatriata tutta nerazzurra, tra ritorni (come quello del belga) e grandi ex.