Asllani contro Barella: duello in Albania-Italia per il centrocampo dell’Inter

Alle 20.45 di oggi è in programma il calcio d’inizio di Albania-Italia, amichevole che vedrà un duello tutto nerazzurro a centrocampo. Kristjan Asllani, infatti, sfiderà direttamente il compagno di reparto all’Inter Nicolò Barella, che dovrebbe però partire dalla panchina.

DUELLO NERAZZURRO – Sebbene gli azzurri si ritrovino a giocare in amichevole a causa della mancata partecipazione al Mondiale in Qatar, quella di stasera tra Albania e Italia è una gara che può offrire diversi spunti. Uno su tutti il duello a centrocampo tra Kristjan Asllani e Nicolò Barella. Il centrocampista Albanese fin qui non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra con la maglia dell’Inter, visto il poco spazio concessogli da Simone Inzaghi. Ecco perché nella sfida con il compagno di reparto, questa sera Asllani vorrà cercare di fare bella figura. Proprio queste sono le partite che possono servire al giocatore per guadagnarsi la fiducia del tecnico nerazzurro e sperare in un maggior minutaggio a partire da gennaio, quando avrà il via la seconda parte di questa stagione anomala.