Argentina, Scaloni pensa al Perù: novità per Lautaro Martinez?

Lautaro Martinez in dubbio contro il Perù nella sfida di martedì con l’Argentina. Scaloni – spiega Tyc Sport – lavora a una nuova soluzione in attacco.

ATTESA – In attesa dell’ultimo impegno della pausa Nazionale, l’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni si allena – oggi seduta pomeridiana a Ezeiza – per la sfida contro il Perù per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il commissario tecnico dell’Albiceleste è al lavoro per delineare la formazione di martedì prossimo con un occhio di riguardo anche a Lautaro Martinez. Stando alle informazioni che filtrano dal ritiro dei campioni del mondo, l’undici titolare che ha battuto il Paraguay al Monumental dovrebbe essere riproposto in blocco. L’unico dubbio di formazione è l’impiego dal primo minuto di Lionel Messi. In caso di maglia da titolare all’attaccante ora a Miami, a rischiare il posto sarebbe proprio Lautaro Martinez. Il nerazzurro si giocherebbe l’altra maglia da titolare con Julian Alvarez. Questo quanto raccolto dalla redazione di Tyc Sport. Nelle prossime ventiquattro ore il summit decisivo tra l’ex PSG e il CT argentino per definire le ultime di formazione.