Zola: «Inter non deve rimproverarsi nulla! Perisic e Dumfries superiori»

L’Inter ha creato tanto con il Liverpool senza capitalizzare e crollando nel finale di partita. Gianfranco Zola a Prime Video sottolinea che la differenza con le grandi squadre sta proprio nel cinismo

CINISMO – L’Inter ha giocato un’ottima gara con il Liverpool senza però capitalizzare le occasioni da gol. Secondo Gianfranco Zola questa è proprio una delle differenza con le grandi squadre: «Una delle caratteristiche delle grandi squadre è che capitalizzano ogni opportunità. Abbiamo elogiato il Liverpool per come attacca, ma ci siamo dimenticati di menzionare il fatto che in Premier League è tra quelle che segna di più dai calci d’angolo però, ripeto, l’Inter non si deve rimproverare nulla. Nei primi venti minuti del secondo tempo è stata padrona del campo, ha avuto delle opportunità ma non le ha concretizzate cosa che il Liverpool in maniera cinica ha fatto. I due esterni dell’Inter hanno fatto meglio dei due esterni del Liverpool, sia in fase offensiva sia difensiva».