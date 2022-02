Zazzaroni: «Inter alla pari del Liverpool! Il miglior Vidal della stagione»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, questa mattina sul quotidiano ha commentato Inter-Liverpool attraverso un suo editoriale, elogiando la prestazione dei nerazzurri e in particolare quella di Arturo Vidal.

MIGLIOR INTER STAGIONALE – Zazzaroni parla della prestazione dell’Inter contro il Liverpool attraverso il suo editoriale: «In Champions League più avanti si va e più si invertono le parti, i rapporti di forza. Soprattutto per le italiane. Ed è successo quello che in fondo ci aspettavamo: l’Inter ha giocato per un tempo, il primo, la partita che in campionato tocca di solito alle sue avversarie e il Liverpool ha fatto il Liverpool, a tratti con sufficienza. La ripresa ci ha però mostrato, e per molti minuti, la migliore Inter (con il miglior Vidal) della stagione, superiore anche a quella che a metà settembre aveva messo in difficoltà il Real, al di là della sconfitta, molto casuale: non ricordavo un’italiana capace di giocare alla pari dei Reds. L’ultima, il Milan di Ancelotti».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni