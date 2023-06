Zilliacus: «400 milioni da investire in Serie A! Calcio italiano…»

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese accostato all’Inter nelle ultime settimane, ha parlato a proposito della possibilità di investire nel calcio italiano

FONDO – Queste le parole di Zilliacus attraverso il suo account ufficiale di Twitter: «Stiamo raccogliendo altri 400 milioni di dollari per investimenti nei club di Serie A. Riportiamo il calcio italiano sul tetto del mondo, con le nazionali vincitrici dei Mondiali e le squadre di club vincitrici regolari della Champions League. Il calcio italiano ha una lunga e ricca storia di essere tra i migliori al mondo. Quest’anno, tutte e tre le competizioni UEFA, Champions League, Europa League e Conference League hanno visto un club italiano in finale. Il calcio italiano ha un grande seguito globale, con i primi tre club, ovvero Inter, Juventus e AC Milan che insieme hanno più di 1 miliardo di fan in tutto il mondo. Stiamo creando un fondo focalizzato esclusivamente sugli investimenti nel calcio. Il fondo avrà un profilo di fondo tradizionale, con LP che assumono impegni finanziari a cui il fondo attingerà quando si presenteranno opportunità. Stiamo iniziando in Italia, dove vediamo il potenziale maggiore, e prevediamo di istituire successivamente fondi per investimenti in altri paesi europei, tra cui Spagna e Francia».