Milinkovic-Savic in cima alla lista di Inzaghi! Operazione non semplice – SM

Milinkovic-Savic è il nome in cima alla lista dei desideri di Inzaghi per il centrocampo dell’Inter. Secondo SportMediaset però l’operazione di mercato non è semplice

OBIETTIVO – Sergej Milinkovic-Savic è destinato ad infiammare il mercato estivo. Il centrocampista serbo, secondo SportMediaset, è il primo nome sulla lista di Simone Inzaghi, che chiede un rinforzo a centrocampo. Il tecnico conosce bene il serbo e lo considera perfetto per il gioco dell’Inter. L’operazione di mercato, però, appare complicata: i contorni economici dell’operazione sembrano essere un’ostacolo per i nerazzurri, che dovrebbero mettere mano al portafoglio per strappare Milinkovic dalla Lazio. Nel summit tenutosi ieri con la dirigenza Inzaghi ha ricevuto il primo no sul serbo, con il club però che non ha totalmente chiuso le porte. L’alternativa porta il nome di Frattesi: il centrocampista del Sassuolo ha costi inferiori e nella trattativa potrebbe essere inserito Fabbian che piace molto alla dirigenza neroverde.