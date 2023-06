Onana, offerta seria del Chelsea? Ausilio punta a inserire i prestiti – SM

Quello fra Inter e Chelsea sembra essere un asse fra i più caldi in questo inizio di mercato. Ausilio è pronto a indagare sull’offerta per Onana e ad allargare il pacchetto. Le ultime informazioni riportate da Sportmediaset.

TRATTATIVA – L’Inter vorrebbe iniziare ad affondare qualche colpo importante di calciomercato, soprattutto puntando fra i pochi nomi chiesti da Simone Inzaghi. Per farlo, però, è necessario prima cedere qualcuno. Questo è quanto è emerso, secondo Sportmediaset, dall’incontro in sede andato in scena ieri pomeriggio. Per questo motivo Piero Ausilio è pronto a indagare circa le intenzioni del Chelsea, l’unico club che, per ora, sembra davvero interessato all’acquisto di un calciatore dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, dunque, attende di capire fino a che cifra è disposto ad arrivare il club inglese per avere André Onana e, soprattutto, se nella trattativa possono rientrare i prestiti in nerazzurro di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi