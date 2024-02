Zilliacus non molla: «Offerta per l’Inter ancora valida! Spero che…»

Zilliacus continua a rilasciare dichiarazioni sulle sue intenzioni di acquisire le quote dell’Inter. L’imprenditore finlandese, protagonista di una vicenda di cronaca extra-calcistica piuttosto seria proprio in questi giorni, attaverso il quotidiano Tuttosport conferma i suoi piani

ASPETTANDO ZHANG – Le recenti accuse non smuovono Thomas Zilliacus, che si difende ufficialmente e attacca. L’imprenditore finlandese, interessato all’acquisto delle quote societarie dell’Inter, è protagonista di una vicenda di cronaca piuttosto ambigua. Il mandato di arresto emesso in Singapore nei confronti di Zilliacus non trova conferme per il diretto interessato, che si è esposto attraverso un comunicato. A ciò si aggiunge la sua rinnovata posizione nei confronti dell’Inter, che lo stesso Zilliacus conferma a Tuttosport, come riportato dal collega Simone Togna nell’edizione odierna: «Sono ancora interessato al club nerazzurro. Ho inoltrato una proposta d’acquisto a novembre e questa è tutt’oggi sul tavolo. Spero che i proprietari del club vogliano sedersi per discuterla». Da ciò si evince che Zilliacus aspetta ancora una risposta dal Presidente Steven Zhang, e più precisamente dalla Suning Holdings Group, per affrontare il discorso Inter. Sull’argomento sia da Milano sia Nanchino non ci sono mai state aperture, anzi. La trattativa al momento sembra solo di natura “mediatica” e le ultime notizie di cronaca non aiutano molto…

Fonte: Tuttosport – Simone Togna