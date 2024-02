Lautaro Martinez vicino a un traguardo storico! Ora punta l’Europa – CdS

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione strepitosa all’Inter, migliorando le sue prestazioni anche rispetto la passata stagione. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro è vicino a un traguardo storico, ma ora manca solo di conquistare l’Europa.

TRAGUARDO – Cinque anni e mezzo fa la prima rete di Lautaro Martinez in Serie A con la maglia dell’Inter, era il 29 settembre 2018 contro il Cagliari e da quel momento non si è più fermato. In Serie A le partite sono diventate 195 e i gol 99, fino all’ultimo messo a referto la scorsa settimana contro la Salernitana. Contro il Lecce il capitano nerazzurro punterà a fare 100. In questo momento di gol ne ha già fatto 20 in campionato e punta a superare quota 21, vale a dire il suo record realizzato registrato negli ultimi due campionati. Visto che all’appello mancano ancora 14 giornate, può puntare anche a quota 36, condivido da Ciro Immobile e Gonzalo Higuain.

GAP EUROPEO – La sua media gol però viene dimezzata in Europa, passando da 0,51 in campionato a 0,29 nelle coppe europee, dove il Toro in queste sei stagioni da interista si è “limitato” a 15 centri in 51 presenze. Il suo miglior bottino in ambito europeo rimane quello dei cinque gol realizzati nella fase a gironi della stagione 2019-2020 di Champions League. Dopo la Serie A, dunque, servirà migliorare lo score anche in Europa, a partire dalla sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia