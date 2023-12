Zilliacus: «Inter, vittoria impressionante! Lavoro fantastico di Inzaghi»

L’Inter ha vinto in maniera netta contro l’Udinese. Contento anche Thomas Zilliacus, imprenditore interessato all’acquisto della squadra. Il suo commento su Twitter

VITTORIA – L’Inter ha superato l‘Udinese con un brillante 4-0. Una vittoria che ha impressionato anche Thomas Zilliacus che, su Twitter, salta la squadra guidata da Inzaghi. Questo il suo commento: «Un’altra vittoria impressionante dell’Inter. La squadra è bilanciata in maniera superba ed ogni giocatore gioca perfettamente. Lavoro fantastico di Marotta e di Inzaghi. Questa squadra andrà sino in fondo in Serie A e Champions League». Di seguito il post dell’imprenditore

Another impressive win from an extremely impressive #Inter. The team is superbly balanced with every player performing perfectly. Fantastic work by #Marrotta and #Inzaghi. This team will go all the way in #SerieA and in the #Championsleague! #nerazzurrri #sempreinter #ForzaInter pic.twitter.com/TSxUqQVqvt

