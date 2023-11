Zilliacus: «Ecco perché voglio l’Inter! Anche con Zhang. Mbappé…»

Zilliacus continua a caldeggiare la sua candidatura per guidare l’Inter post-Zhang ma non solo. L’imprenditore finlandese, intervenuto in collegamento con la Redazione di TvPlay.it su Twitch, apre anche all’ipotesi di coppia. Di seguito un estratto delle ultime dichiarazioni di Zilliacus

PROGETTO AMBIZIOSO – Si prende tutta la scena del giorno Thomas Zilliacus che, dopo l’intervista esclusiva a Inter-News.it, dettaglia la sua posizione: «Non è strano comunicare sui social le intenzioni imprenditoriali. Vogliamo mettere all’attenzione dei tifosi dell’Inter di tutto il mondo le nostre idee. E non soltanto per l’Inter, perché nell’acquisizione su cui lavoriamo non c’è solo il club nerazzurro. Il mio è un desiderio. Con il giusto management crediamo che l’Inter possa essere in grado di vincere ogni anno sia la Serie A in Italia sia la Champions League in Europa. L’Inter è un’ottima squadra con un ottimo allenatore e management ma con una nuova proprietà si può crescere ancora a tutti i livelli. E in tutto il mondo! Così possiamo creare opportunità per aumentare i ricavi da utilizzare per migliorare ulteriormente la rosa. L’idea è quella di rafforzare la squadra per lottare ogni anno per vincere tutto. Con noi l’acquisto di una stella come Kylian Mbappé non sarebbe un sogno ma questo vale per qualsiasi calciatore! Non voglio dare un valore all’Inter di oggi. Non è corretto in una trattativa privata, ma credo che non siamo così lontani dalle richieste della famiglia Zhang. Siamo interessati a comprare le quote con la nostra cordata dopo aver fatto una corretta valutazione, che non spetta direttamente a noi». Così Zilliacus sulla trattativa per acquistare l’Inter insieme a un ricco gruppo di finanziatori (non specificato, ndr).

Zilliacus “pressa” Zhang per la nuova Inter

IN COPPIA CON ZHANG – Zilliacus risponde anche alla domanda sull’ipotesi di un “no” di Suning alla cessione totale dell’Inter: «Se non volesse cedere tutte le quote, per me è possibile anche lavorare insieme, lasciando Steven Zhang nel ruolo di presidente. Perché io non lo faccio né per pubblicità né per vanità. Sto facendo questo perché mi piace il calcio e mi piace l’Inter, con i suoi tifosi. E voglio creare un modello sostenibile e vincente nel calcio. Purtroppo il calcio italiano al momento non è un buon prodotto e non può competere con la Premier League inglese. Si vede subito la differenza. Ci sono grandi potenzialità in Italia, non solo nell’Inter». Questo un estratto del lungo intervento di Zilliacus nel corso della diretta di TvPlay.it sul canale Twitch dell’emittente.