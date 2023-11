Skriniar: «Addio Inter? Io so com’è andata! Buon rapporto con ex compagni»

Skriniar è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG. L’ex Inter ha parlato del suo addio da Milano commentando le parole di Marotta

DELUSIONE – Marotta ha definito Skriniar una delusione, dopo l’addio all’Inter a zero. Il difensore, a domanda precisa, è tornato sulle dichiarazioni di Marotta. Queste le sue parole: «Milan? So benissimo che sarà una partita difficile anche da quanto punto di vista: io ho giocato 6 anni qua e so come affrontare questo stadio da avversario. Dobbiamo stare concentrati e dobbiamo fare le nostre cose. Tornare qui? Per me è un’a bella emozione tornare qui, ho vinto i primi trofei ed ho vissuto bellissimi anni. Ma sono qui come giocatore del PSG e voglio fare bene per la squadra. Marotta? Sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello dice, non voglio creare casini e polemiche, son com’è andata, e lo sa anche la gente che sta all’Inter. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il PSG. Miei compagni? Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde».