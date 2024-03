Zielinski, testa già all’Inter? Altra panchina in Napoli-Atalanta

Altra panchina per Piotr Zielinski, che in Napoli-Atalanta guarderà i compagni dalla panchina. Da capire se il futuro centrocampista dell’Inter sarà impiegato a gara in corso.

SCELTE – Dalle formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta arriva un’altra panchina per Piotr Zielinski. Dopo gli impegni con la Polonia, che hanno portato la sua nazionale a qualificarsi per EURO 2024, il futuro centrocampista dell’Inter torna quindi a fare panchina in una partita decisamente fondamentale per le speranze di un posto in Champions League per i partenopei.

NAPOLI-ATALANTA, NON SOLO ZIELINSKI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo (C); Traoré, Lobotka, Zambo Anguissa; Raspadori, Osimhen, Politano

In panchina: Contini, Gollini, Natan, Olivera, Mazzocchi, Ostigard, Zielinski, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, Simeone, Ngonge.

Allenatore: Francesco Calzona.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon (C), Hateboer; Pasalic; Scamacca, Miranchuk.

In panchina: Musso, Rossi, Toloi, Holm, Palomino, Djimsiti, Bakker, Ruggeri, Koopmeiners, Adopo, Touré, Lookman.

Allenatore: Gian Piero Gasperini