Zhang vicino all’Inter fino a febbraio, in tribuna anche contro il Liverpool? – CdS

Zhang anche ieri era presente a San Siro per assistere alla sfida di Coppa Italia tra Inter ed Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro resterà al fianco dell’Inter a Milano fino a metà febbraio.

VICINO ALL’INTER – Zhang era presente anche ieri a San Siro per l’ottavo di finale vinto dall’Inter. Ovviamente, il numero uno nerazzurro sarà presente in tribuna anche sabato contro il Venezia e, in base alle indicazioni raccolte dal quotidiano romano, la sua permanenza a Milano dovrebbe protrarsi fino a metà febbraio. Significa che Zhang sarà vicino all’Inter e della dirigenza fino al termine del mercato di gennaio, e mostrerà tutta la sua vicinanza alla squadra in vista del derby contro il Milan e dell’importante sfida contro il Napoli subito dopo. A questo punto, tutto lascia credere che non si perderà anche la sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra l’Inter e il Liverpool. Poi il presidente nerazzurro tornerà in Cina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno