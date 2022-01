Inter-Empoli 3-2 DTS, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Empoli 3-2 ha visto la seconda vittoria in una settimana per i nerazzurri ai tempi supplementari. Una rarità assoluta, come dimostra uno dei dati statistici particolari emersi dal match di Coppa Italia.

DUE – Le vittorie dell’Inter ai tempi supplementari in questa stagione. Prima dell’Empoli, ovviamente, la Supercoppa Italiana al 121′ contro la Juventus di mercoledì scorso. Era già avvenuto, nel corso della stessa annata ma ovviamente non in uno spazio di tempo così ridotto, addirittura nel 1964-1965: prima il trionfo in Coppa Intercontinentale allo spareggio sull’Independiente (1-0 il 26 settembre 1964, gol di Mario Corso al 110′) poi i quarti di Coppa Italia col Cagliari (28 aprile 1965, 6-3 dopo il 2-2 al 90′).

QUATTRO – I gol in carriera di Andrea Ranocchia in Coppa Italia. Anche l’ultimo in assoluto l’aveva realizzato agli ottavi di finale del torneo, nel 4-1 al Cagliari del 14 gennaio 2020.

SETTE – Le sfide di Simone Inzaghi da allenatore contro l’Empoli, cinque con la Lazio e due con l’Inter. Le ha vinte tutte: soltanto col Parma (stesso numero di partite) ha un percorso netto per quanto riguarda le squadre affrontate almeno in quattro occasioni.

UNDICI – Le partite in Coppa Italia fra Inter ed Empoli, contando anche le sfide giocate in trasferta. Quella di ieri sera è la decima vittoria nerazzurra, contro zero toscane e appena un pareggio (1-1 in casa degli azzurri il 28 agosto 1985).

VENTOTTO – I mesi dopo cui Stefano Sensi è tornato a segnare. Non lo faceva dall’1-3 alla Sampdoria del 28 settembre 2019, nel suo strepitoso inizio di esperienza all’Inter. Poi la settimana dopo si era fatto male con la Juventus e da lì è iniziato il suo calvario. Potrebbe anche essere il suo ultimo, almeno per quanto riguarda questa stagione, vista la trattativa in corso con la Sampdoria.