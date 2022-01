Cutrone: «Orgoglioso per la prestazione. Gol? Me lo prendo io!»

Cutrone parla di Inter-Empoli di Coppa Italia dicendosi orgoglioso per la prestazione della sua squadra, poi parla anche del gol realizzato. Di seguito le sue parole attraverso il canale ufficiale del club.

ORGOGLIOSO – Cutrone dopo Inter-Empoli parla così attraverso il canale ufficiale del club: «Abbiamo fatto tutti una grandissima prestazione, sono orgoglioso di tutti. Il mister ci dice di divertirti e non aver paura di sbagliare facendo il nostro gioco. Siamo molto contenti per la prestazione, peccato per gli ultimi minuti però è il calcio. Siamo contenti per aver fatto una grande prestazione contro una grande squadra. Autogol Radu? Il gol me lo prendo io (ride, ndr)».

Fonte: Empolifc.com