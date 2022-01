Inter-Empoli 3-2 d.t.s., Sensi si rivela decisivo e lancia i nerazzurri ai Quarti

Terminano i tempi supplementari di Inter-Empoli, sfida valevole per gli Ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco quanto successo a San Siro, con la squadra di Simone Inzaghi che agguanta la qualificazione ai Quarti di finale grazie alla rete decisiva di Stefano Sensi.

QUALIFICATI – Dopo il primo tempo supplementare (vedi report), riprende subito Inter-Empoli. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi e a cercare un pareggio, creando anche qualche grattacapo con Cutrone al 112′, ma è bravo D’Ambrosio a non lasciargli spazio e a costringerlo a un tiro telefonato senza commettere fallo da rigore. La stanchezza si fa sentire in entrambe le squadre, ma i nerazzurri sono bravi a tenere palla e a contenere i tentativi degli avversari di cercare il pareggio. Grazie alla rete di Stefano Sensi l’Inter stacca il pass per i Quarti di finale di Coppa Italia, l’avversaria sarà la vincente tra Roma e Lecce.

INTER 3 – 2 EMPOLI

MARCATORI: Sanchez (I) al 13′, Bajrami (E) al 61′, aut. Radu (I) al 77′, Ranocchia (I) al 90’+1, Sensi (I) al 104′

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 42 Viti, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 27 Zurkovski, 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario; 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 S. Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli