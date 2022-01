Inter-Empoli 3-2 dopo il primo tempo supplementare: ci pensa Sensi!

Termina il primo tempo supplementare di Inter-Empoli, sfida valevole per gli Ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco quanto successo in questi primi 15 minuti, con la rete del 3-2 firmata da Stefano Sensi.

VANTAGGIO NERAZZURRO – Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (vedi report), riprende Inter-Empoli. Subito un cambio per Simone Inzaghi che riequilibra la squadra con l’ingresso di Stefano Sensi al posto di Lautaro Martinez. Il centrocampista tenta subito di lasciare il segno dopo un bell’uno-due con Ivan Perisic, ma la sua conclusione termina a lato della porta difesa da Furlan. Poco prima dello scadere dei 15 minuti, è Edin Dzeko ad andare vicino al gol con un colpo di testa a distanza ravvicinata, ma da posizione troppo defilata. Il bosniaco appoggia poi un pallone a rimorchio per Hakan Calhanoglu che prova a piazzarla da fuori, ma la sua conclusione sfila a lato del palo. Per il 3-2 è questione di tempo: al 104′ infatti Stefano Sensi riceve palla al limite dell’area e con un destro preciso buca Furlan.

INTER 3 – 2 EMPOLI

MARCATORI: Sanchez (I) al 13′, Bajrami (E) al 61′, aut. Radu (I) al 77′, Ranocchia (I) al 90’+1, Sensi (I) al 104′

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 42 Viti, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 27 Zurkovski, 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario; 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 S. Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli