Statistiche Inter-Empoli: possesso nerazzurro, pioggia di tiri a San Siro

Statistiche Inter-Empoli: i nerazzurri di Inzaghi superano l’Empoli per 3-2 e accedono ai quarti di finale di Coppa Italia (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-EMPOLI – L’Inter batte l’Empoli per 3-2 dopo i tempi supplementari con i gol di Alexis Sanchez, Andrea Ranocchia e Stefano Sensi che rispondono alla rete di Nedim Bajrami e all’autogol di Ionut Radu. Il possesso palla è in favore dei nerazzurri con il 57%. Entrambe le squadre concludono molto, 25 tiri per i padroni di casa contro i 16 degli ospiti (11 conclusioni in porta a 5).

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi battono 6 calci d’angolo contro i 5 dei toscani. Pescati 3 volte in fuorigioco i giocatori interisti, solo 1 volta gli avversari. Partita che si chiude in equilibrio per quanto riguarda i falli commessi, 17 a 16.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter supera la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli e accede ai quarti di finale di Coppa Italia.