Inter-Empoli 3-2 DTS, il tabellino della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia

Inter-Empoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2 dopo i tempi supplementari (2-2): questo il tabellino della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022.

PERICOLO SCAMPATO – L’Inter gioca con sufficienza il secondo tempo, dopo il primo chiuso in vantaggio (con Joaquin Correa subito infortunato), e rischia la figuraccia. Contro un Empoli tutt’altro che rinunciatario ci pensa Andrea Ranocchia in mezza rovesciata, appena iniziato il recupero, a portare la partita ai tempi supplementari. Lì è decisivo chi deve andare via: Stefano Sensi, un regalo prima di trasferirsi in prestito alla Sampdoria. È qualificazione, col brivido, ai quarti di finale di Coppa Italia in casa contro una fra Roma e Lecce (domani alle 21 giocano il loro ottavo). Questo il tabellino di Inter-Empoli.

INTER-EMPOLI 3-2 DTS (2-2) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): I. Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal (65′ Barella), Vecino (65′ Calhanoglu), Gagliardini (77′ Dzeko), Darmian (65′ Perisic); Lautaro Martinez (94′ Sensi), Correa (5′ Sanchez).

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Kolarov, Skriniar, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi (71′ Stojanovic), S. Romagnoli, Viti, Marchizza (85′ Ismajli); Asllani (97′ Fazzini), Stulac, Bandinelli (46′ Henderson); Zurkowski (46′ Bajrami); Cutrone, Pinamonti (46′ Ricci).

In panchina: Ujkani, Vicario, Damiani, Tonelli, Rizza, Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (Bottegoni – Margani; Colombo; VAR Giua; A. VAR Vivenzi)

Gol: 13′ Sanchez, 61′ Bajrami (E), 76′ aut. I. Radu (E), 90′ +1 Ranocchia, 103′ Sensi

Ammoniti: Vecino (I), S. Romagnoli (E)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST, 1′ PTS, 0′ STS