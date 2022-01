Ranocchia: «Contento per gol e passaggio del turno! Sensi gran giocatore»

Ranocchia ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Inter-Empoli, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOGLIOSO – Andrea Ranocchia parla così ai microfoni di Mediaset al termine di Inter-Empoli: «Sono molto contento prima di tutto per aver passato il turno perché era un obiettivo di tutti, avendolo fatto con un gol mi rende ancora più contento. Io punto di riferimento? Cerco di farmi trovare sempre pronto, questo fa parte del lavoro di squadra. Siamo un gruppo solido e forte e sono contento di farne parte. Sensi? E’ uno splendido ragazzo e un grande giocatore, oggi è entrato seppur con tutte le voci di mercato. Ha fatto gol ed è apprezzato da tutti i ragazzi, sono contento per lui. Finché ce la faccio e mi rinnovano vado avanti, sono contento di far parte di questa società e di questo gruppo che è davvero incredibile. Sono orgoglioso».