Correa in lacrime, nuovo infortunio: salta la chiamata dell’Argentina? – CdS

Correa, nuovo infortunio per lui, la sua gara contro l’Empoli dura appena tre minuti. Questo è il quarto infortunio stagionale (questa volta addirittura in lacrime). Presto si scoprirà l’entità del problema, ma secondo il Corriere dello Sport tutto lascia pensare che l’argentino non risponderà alla chiamata della sua nazionale in vista della sosta.

NUOVO INFORTUNIO – Correa, altro guaio fisico per l’attaccante argentino a quota quattro infortuni in questa stagione. Ieri contro l’Empoli la sua partita è durata appena tre minuti: un fallo a centrocampo (neanche sanzionato), Romagnoli che gli sale sulla schiena caricandogli addosso tutto il peso. Nelle prossime ore si capirà l’entità dell’infortunio ma quel che è certo è che non sarà presente sabato per la sfida casalinga contro il Venezia. E, se non altro, dovrebbe evitare di rispondere alla chiamata dell’Argentina in vista della sosta (l’albiceleste affronterà Cile e Colombia). La speranza è che possa tornare a disposizione di Simone Inzaghi dopo la sosta, quindi per il derby contro il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno