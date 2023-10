Zhang, difficile rientro a Milano per assemblea soci Inter! Il programma – TS

Steven Zhang non rientra a Milano da circa tre mesi. Secondo Tuttosport è improbabile che il presidente dell’Inter presenzi di persona all’assemblea dei soci in programma il 26 ottobre

RIENTRO – Steven Zhang manca da Milano da circa tre mesi. Il presidente dell’Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi tre mesi ha fatto la spola fra Nanchino e Tokyo dove sta seguendo alcuni affari per conto di Suning. Al momento, secondo il quotidiano, risulta difficile pensare che Zhang possa rientrare in Italia per l’assemblea dei soci dell’Inter in programma il 26 ottobre dove verrà approvato il bilancio 22/23 chiuso con una perdita di 85 milioni, in netto miglioramento rispetto al passivo di 140 milioni fatto registrare nel 21/22. Possibile che possa intervenire in video, con media e azionisti che potranno chiedere quale sarà il futuro dell’Inter vista l’imminente scadenza del prestito di OakTree.

Fonte: Tuttosport – F.M