Suning, assist dalla Cina! Sull’Inter sempre più interesse – TS

Buone notizie per Suning: la Cina arriva in soccorso del colosso stanziando 650 milioni di dollari. E, secondo Tuttosport, l’Inter è sempre più appetibile per potenziali compratori

SOCCORSO – Buone notizie in casa Suning. Il governo cinese andrà in soccorso del colosso della famiglia Zhang con un finanziamento di oltre 650 milioni di dollari (qui articolo). In attesa dell’ufficialità della manovra di Xi Jinping, come raccontato da Tuttosport l’interesse attorno all’Inter continua a crescere. Goldman Sachs e Raine Group, da diversi mesi, hanno in mano il fascicolo dei nerazzurri per trovare nuovi investitori o potenziali acquirenti. In queste settimane, secondo il quotidiano, hanno una proposta da parte di un consorzio arabo che in queste settimane sta raccogliendo le garanzie economiche per presentare a Zhang un’offerta da 1,3 miliardi. Ma le offerte non si limitano all’Arabia: diversi gruppi statunitensi hanno messo gli occhi sull’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini