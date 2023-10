Inzaghi con le idee chiare: l’Inter fissa due obiettivi entro una data – CdS

L’Inter sta per tornare in campo con impegni importanti e serrati. Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, ha due obiettivi da non fallire fino alla prossima sosta.

PROGRAMMA – Sta per terminare un’altra pausa per le Nazionali e l’Inter fissa già due obiettivi da raggiungere entro il prossimo stop. Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera quello che la squadra di Simone Inzaghi ha nel mirino è chiudere lo slot di sei partite in programma da capolista in Serie A e con la qualificazione in Champions League in tasca. Gli avversari in campionato non sono facilissimi da affrontare, considerando la portata di squadre come Roma e Atalanta. Ma l’Inter può e deve approfittare anche del calendario del Milan, con il quale si sta giocando per ora la vetta della classifica. Anche i rossoneri, infatti, avranno degli impegni non facilissimi, con Juventus, PSG e Napoli presto ad attenderli. Per i ragazzi di Simone Inzaghi sembra, forse, più tranquilla la situazione in Europa. Il Salisburgo, con il quale è a pari punti nel girone, appare meno pericoloso degli altri club già affrontati. Questi, poi, potrebbero rallentarsi a vicenda in classifica con gli scontri diretti che mancano.

Fonte: Tutto Sport – Pietro Guadagno