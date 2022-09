Zazzaroni: «Zhang pedala controvento! A soli 30 anni una situazione già complicata all’Inter»

Steven Zhang non sta vivendo di certo un bel periodo all’Inter (vedi articolo). A soli 30 anni, il numero uno nerazzurro sta cercando di gestire una situazione non semplicissima. Ivan Zazzaroni ne ha parlato oggi sul Corriere dello Sport.

CONTROVENTO – Zazzaroni parla della situazione attuale in casa Inter, in particolare il presidente Steven Zhang: «Non ho ancora capito se la bicicletta l’ha desiderata, e in seguito pretesa o se gliel’hanno mollata. Per questo Steven Zhang, condannato a pedalare controvento, mi fa quasi simpatia. A soli 30 anni, gestisce una situazione complicatissima perfino per un mostro della finanza. Prendendo decisioni impopolari che obbligano il management a fare i salti mortali per tenere insieme la baracca. Al figlio del grande capo Suning è capitato di tutto: il crosso del Gruppo, gli effetti de i diktat governativi che hanno messo in crisi più di un colosso locale, la pandemia e uno degli scudetti più sofferti, tecnicamente meritati, ma fiscalmente agevolati, della storia. Un paio di anni fa, per la verità, Zhang aveva ricevuto un’offerta più che conveniente: ha commesso l’errore di non accettarla e perso l’occasione della vita. Soltanto le alchimie politiche e comunicative di Marotta e le operazioni di mercato di Ausilio hanno consentito all’Inter di tenere botta fino ad oggi. Il tifoso interista si è stufato e la contestazione è diventata plateale».