Dimarco vero sostituto di Perisic? La parentesi con l’Italia un’indicazione per Inzaghi – CdS

Sarà Federico Dimarco il “nuovo” Ivan Perisic a disposizione di Simone Inzaghi? La parentesi con l’Italia da esterno nel 3-5-2 ha dato un’indicazione al tecnico piacentino. Secondo il Corriere dello Sport, il prodotto della Primavera dell’Inter dà il meglio quando può correre, attaccare e crossare.

MEGLIO DA ESTERNO – Federico Dimarco titolare con l’Italia contro Inghilterra e Ungheria ha confermato di attraversare un momento di forma importante, ma anche di meritare una grande squadra. Finora all’Inter è stato utilizzato più da difensore nei tre dietro che da quinto di sinistra. Simone Inzaghi, difatti, lo ha schierato nel suo “ruolo naturale” solamente contro Spezia e Lazio. Le qualità tecniche di Dimarco nei tre dietro, soprattutto in fase di impostazione, non sono in discussione. Ma è evidente che riesce a dare il meglio quando può correre sulla fascia, attaccare e crossare. Insomma, tutte le carte in regola per essere il “nuovo” Ivan Perisic nerazzurro. Le prestazioni in azzurro hanno spinto Inzaghi a riflettere sul suo ruolo, anche perché Robin Gosens non è ancora ai suoi livelli e Matteo Darmian va meglio a destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti