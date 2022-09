Lukaku fuori condizione! Inter non rischia: tribuna contro la Roma? – TS

Il recupero dall’infortunio di Romelu Lukaku procede. L’Inter però, secondo Tuttosport, non vuole rischiare. Possibile esclusione contro la Roma

RISCHIO – Romelu Lukaku sta recuperando dall’infortunio patito dopo il match contro la Lazio. Il belga, da un mese fuori, deve ritrovare la condizione. Per questo motivo, spiega Tuttosport, è possibile che il numero 90 nerazzurro salti la sfida contro la Roma in programma sabato: l’Inter, infatti, non intende rischiare ricadute. Il belga, nelle migliori delle ipotesi, si accomoderà in panchina. Ma non è escluso che Inzaghi non convochi l’attaccante per il match.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna