Zazzaroni: «Zhang ancora in Cina da mesi: qualcosa non funziona»

Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione relativa al presidente dell’Inter, Steven Zhang, a seguito della condanna a pagare il debito da 320 milioni con China Construction Bank.

ZHANG – Queste le parole di Ivan Zazzaroni su Steven Zhang nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Lui non ha proprietà aggredibili in Italia. Portò anche via tutte le auto di grandissimo lusso, però la cosa curiosa è che lui è ancora in Cina da mesi e c’è qualcosa che non funziona. Il debito con Oaktree non sarà rinnovato? Quello che dicono da Oaktree, no».