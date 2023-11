Zazzaroni: «Lukaku traditore? Commesso un solo errore! Ausilio dopo gli ossessionati»

Di parte e poco logiche le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni che, questa mattina sul Corriere dello Sport ha difeso – ancora una volta – l’indifendibile Romelu Lukaku dopo quanto successo la scorsa estate. Il Direttore del quotidiano romano (doveroso sottolineare), ha evidenziato quello che secondo lui sarebbe stato l’unico errore commesso dall’attaccante belga. Prima, però, ha dato degli “ossessionati” a tutti i tifosi presenti allo stadio che hanno contestato giustamente l’attaccante della Roma e, subito dopo, Piero Ausilio per le sue recenti dichiarazioni.

DA NON CREDERE – Lasciano a bocca aperta le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni questa mattina sul Corriere dello Sport: «Per settimane ci hanno sfondato con la storia del traditore Romelu e, nonostante la vittoria e il gol di Thuram, al coro degli ossessionati si è aggiunto ieri Piero Ausilio. Pretendere che un calciatore che da mesi ha deciso di andarsene ma non ha ancora trovato dove, che avesse un comportamento lineare e fornisse risposte che ancora non aveva, è francamente singolare».

Per Zazzaroni, Lukaku ha commesso un solo errore (tre i mille)

UN SOLO ERRORE – Non contento, Zazzaroni sottolinea quello che secondo lui sarebbe stato l’unico errore commesso da Lukaku: «Quale errore ha commesso Lukaku? Uno solo: non ha più risposto alle telefonate di compagni con i quali aveva condiviso più gioie che dolori. Oltre che dello stesso Ausilio, che aveva fatto di tutto per portarlo e riportarlo a Milano. Ma può essere considerato un peccato mortale e morale per il quale alimentare polemiche e offese varie (?). Cos’altro avrebbe potuto fare e dire, Lukaku, al quale domenica è stato dato della “merda”. Visto che molto prima della finale di Istanbul aveva deciso di rompere, non tollerando più il turnover “simoniano”. Negli ultimi tre mesi aveva recuperato tono e efficacia e sentiva di meritare la tanto agognata centralità. Da professionista rispettoso quale è, ha tuttavia subìto le scelte del tecnico senza fare casino».

Fonte: Corriere dello Sport