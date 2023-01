De Vrij, oggi il rientro in gruppo. Rinnovo con l’Inter in salita: il motivo − TS

L’Inter ritrova oggi Stefan de Vrij. L’olandese ritornerà ad allenarsi con il gruppo in vista della super sfida al Napoli. Quanto al suo rinnovo di contratto, più no che sì

CAMPO E RINNOVO − Buone notizie per Simone Inzaghi che oggi potrà nuovamente contare su de Vrij. Il difensore olandese, out per problemi fisici, ritornerà ad allenarsi col gruppo. Contro il Napoli dovrebbe partire però dalla panchina per fare spazio a Francesco Acerbi. Intanto lo stesso de Vrij è invischiato anche sulla voce rinnovi. L’olandese è in scadenza il 30 giugno come Milan Skriniar (vedi articolo) e la proposta dell’Inter è quella di prolungarlo alle cifre attuali. Il difensore però sembra tentato da altre esperienze.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino