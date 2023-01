Brozovic acciaccato, Inter-Napoli a rischio! Inzaghi punta una gara − TS

Inter-Napoli. Le condizioni di Marcelo Brozovic preoccupano per la sfida di San Siro. Il croato potrebbe essere preservato per ritrovarlo al 100% per la sfida in Supercoppa Italiana

PROBLEMA − Brozovic è ancora alle prese con il problema al flessore della coscia sinistra. Infortunio rimediato durante la semifinale Mondiale contro l’Argentina. Verso Inter-Napoli, dunque, è a rischio. In casa nerazzurra, visto il riacutizzarsi del problema, predicano calma e cautela. Soprattutto Simone Inzaghi che vede nella sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan la vera partita clou del mese di gennaio. Mercoledì a San Siro, dunque, il tecnico piacentino ripresenterà il trio Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino